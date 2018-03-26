Избран новый состав Верховного органа АРФД

По итогам 21-го Верховного собрания АРФД Армении, в составе Верховного органа АРФД произошли существенные изменения. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе партии, представителем Верховного органа АРФД избран Арсен Амбарцумян.

Верховный орган АРФД избран в следующем составе:

Арсен Амбарцумян, Грач Тадевосян, Ишхан Сагателян, Артур Егиазарян, Симон Симонян, Спартак Карабахцян, Ваагн Матинян, Артур Казарян, Карен Мнацаканян.

Прежний состав Верховного органа АРФД, который был избран в мае 2016 года, имел следующий состав: Микаел Манукян, Тадевосян, Петрос Мегрян, Давид Локян, Левон Мкртчян, Арцвик Минасян, Ишхан Сагателян, Арсен Амбарцумян, Гагик Геворгян, Ашот Папазян, Самвел Еранян, Ромик Манукян.

В ходе встречи с журналистами во время парламентских бриффингов, секретарь парламентской фракции АРФД Агван Овсепян подчеркнул, что во время Верховного собрания АРФД Армении были обсуждены внутриполитические, внутрипартийные, внешнеполитические, организационные вопросы. Депутат отметил, что вскоре АРФД выступит с заявлением, в котором более подробно изложит обсужденные на собрании вопросы.