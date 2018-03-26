Ваграм Багдасарян не видит в Армении основы для уличной борьбы

Республиканскую партию Армении не беспокоит предпринятая некоторыми политическими силами тактика уличной борьбы против формирования будущего правительства. Об этом заявил на блиц-интервью в НС руководитель фракции РПА Ваграм Багдасарян.

«У каждой политической силы своя дорожная карта, она сама определяет способы своей борьбы. Я понимаю, когда внепарламентские силы хотят использовать улицу, просто мне непонятно, что есть парламентские силы, которые могут оставить парламент и пойти дорогой уличной борьбы. Во всяком случае, время покажет; мне кажется, что для этого нет оснований, однако повторяю, у каждой своя дорожная карта и она сама определяет способы своей борьбы. Это тоже способ, а мы сегодня имеем возможность, чтобы они могли высказать свою точку зрения, оставаясь в нормах закона, а из всего этого журналисты, общество и политическое поле сделают свои выводы», - приводит «Арменпресс» слова В. Багдасаряна.

На вопрос, возможно ли работой в парламенте достичь смены власти, В. Багдасарян ответил: «Смена власти осуществляется через выборы, а парламент формируется в результате выборов. Они могут предложить в парламенте своего кандидата, бороться за него, представить свое видение. Правительство формируется парламентом и, естественно, парламент является той трибуной, где любая политическая сила при разработке правильной дорожной карты, может достичь успеха».

Он объявил, что народ отдал свои голоса РПА, которая вместе с партнером по коалиции имеет большинство в парламенте. «То есть налицо доверие к власти, а власть исполняет свои конституционные обязанности. Борьба за смену власти всегда может быть, но должны быть и основания для этого. Они могут спокойно дожидаться 2022 г. Пусть тогда наберут достаточно голосов, чтобы образовать конституционное большинство», - подчеркнул глава фракции РПА.