АРФД осуждает любой призыв к экстремизму

АРФД осуждает любые антиконституционные и экстремистские призывы. Об этом заявил во время блиц-интервью в НС секретарь фракции АРФД Агван Варданян.

«Мы первые осудили нападение на полк ППС. Не могут изменения в стране осуществляться вооруженной борьбой и кровью. Забудьте об этом. Все те силы, которые являются сторонниками такой борьбы, останутся вне цивилизованного поля и не могут быть действующими лицами», - передает «Арменпресс» слова политика.

По его словам, естественно, что подобные призывы не могут найти широкую аудиторию вне виртуального компьютерного мира или завладеть умами больших масс людей. «Эти призывы крайне опасны. Экстремизм должен быть осужден в любом случае, решение вопроса силой оружия - позиция маргинальных групп», - заключил А. Варданян.