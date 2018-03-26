Китайские инвесторы намерены основать в Армении производство минеральных вод

Министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян встретился с представителями китайской компании New Idea. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе министерства.

Предприниматели сообщили министру, что намерены сделать вложения в сферу производства вод. Инвесторы подчеркнули, что армянские минеральные воды очень высококачественны, что и вселяет уверенность, что их продукция будет пользоваться успехом. По словам инвесторов, программа будет иметь также и социальную направленность в отношении общин, расположенных вблизи производства.

экономического развития и инвестиций Сурен Караян отметил, что министерство готово поддержать инвесторов во время всего хода их деятельности в Армении, и в рамках инвестиционной программы обсудить возможность предоставления льгот.

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