Время в Ереване: 11:07:36,   26 Март

Китайские инвесторы намерены основать в Армении производство минеральных вод


Министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян встретился с представителями китайской компании New Idea. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе министерства.

Предприниматели сообщили министру, что намерены сделать вложения в сферу производства вод. Инвесторы подчеркнули, что армянские минеральные воды очень высококачественны, что и вселяет уверенность, что их продукция будет пользоваться успехом. По словам инвесторов, программа будет иметь также и социальную направленность в отношении общин, расположенных вблизи производства.

Министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян отметил, что министерство готово поддержать инвесторов во время всего хода их деятельности в Армении, и в рамках инвестиционной программы обсудить возможность предоставления льгот.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации