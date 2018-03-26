США показали прототип звукового оружия

Пентагон работает над созданием нелетального лазерного оружия, которое способно создавать в атмосфере плазменный шар. Он, в свою очередь, после действия на него второго оптического квантового генератора производит звуковые волны, к которым чувствителен человек (например, звуки взрывов, выстрелов и криков), передает Арменпресс.

Разработка нового оружия должна завершиться в 2021 году. Соответствующее видео представило Defense One.