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США показали прототип звукового оружия


Пентагон работает над созданием нелетального лазерного оружия, которое способно создавать в атмосфере плазменный шар. Он, в свою очередь, после действия на него второго оптического квантового генератора производит звуковые волны, к которым чувствителен человек (например, звуки взрывов, выстрелов и криков), передает Арменпресс.

Разработка нового оружия должна завершиться в 2021 году. Соответствующее видео представило Defense One.

 




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