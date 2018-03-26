Стараемся сделать все, чтобы блок “Елк” продолжал нормально работать: Геворг Горгисян

Политические партии-члены блока “Елк” стараются сделать все, чтобы имеющиеся разногласия не помешали бы нормальной работе блока. Как сообщает «Арменпресс», об этом во время парламентского бриффинга заявил секретарь парламентского блока “Елк” Геворг Горгисян. “Мы стараемся сделать все, чтобы блок “Елк” продолжал нормально работать. Проблемы, думаю, после всего этого будут, однако уверен, что мы сможем их преодолеть”, - сказал Горгисян.

Отвечая на замечание о том, что в дни формирования блока “Елк” звучали заявления о том, что партии блока обсудят вопрос формирования единой партии, Горгисян сказал: “В меморандуме о создании блока мы отметили, что в процессе работы начнем обсуждения. В какой-то момент мы эти обсуждения начнем, однако о результатах ничего сказать не могу. Это должно стать итогом совместной работы, и к этому надо придти естественным путем. Это пункт меморандума, который мы будем обсуждать, когда почувствуем, что момент настал. Пока переговоры не начинались, и время покажет, как будет дальше”.