В Армении водители ЮВО получат допуск к управлению транспортными средствами в горах

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, приступили к сдаче нормативов и выполнению зачетных упражнений для получения допуска к управлению транспортными средствами в горной местности.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, к практическим занятиям в сложных условиях горно-скалистой местности на высоте от 1,5 до 2,5 тыс. метров над уровнем моря привлечено более 500 военнослужащих из числа водителей таких транспортных средств, как автомобили КамАЗ, КРАЗ, Урал и УАЗ.

Для получения допуска, в течение месячной подготовки по вождению молодые водители совершили 30, 50 и 100 марши по пересеченной местности, населенным пунктам и автомагистралям Армении в дневное и ночное время суток в простых и сложных метеоусловиях.

На зачетных занятиях военнослужащие в экстремальных условиях в одиночном порядке и в составе колонн выполнят более 50 нормативных алгоритмов действий в аварийных и контраварийных ситуациях. Для контроля за обучаемыми с воздуха будут наблюдать расчеты беспилотных летательных аппаратов на современных комплексах разведки.