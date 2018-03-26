В Египте началось голосование на выборах президента

Президентские выборы начались в понедельник в 9.00 утра (10.00 мск) во всех провинциях Египта, как сообщает Арменпресс, об этом передает корреспондент РИА Новости.

Голосование организовано на 13 тысячах участков, контролировать ход выборов будут 16 тысяч судей, наблюдатели от 44 египетских и четырех международных неправительственных организаций. Безопасность обеспечивают сотрудники МВД и армия.

Право голоса в Египте имеют граждане, достигшие 18 лет, не могут голосовать военнослужащие и сотрудники полиции. Согласно данным переписи населения 2017 года, в Египте зарегистрированы 59 миллионов избирателей, что на 8 миллионов больше, чем на президентских выборах 2014 года.

Голосование проводится по спискам. Те, кто хотел проголосовать не по месту жительства, должны были заранее уведомить избирательную комиссию о смене места голосования. Участки будут работать с девяти утра до девяти вечера три дня подряд — с 26 по 28 марта.

Избирателей на участке поросят предъявить удостоверение личности и опустить палец в чернильницу, чтобы они не имели возможности проголосовать повторно.

Жители Египта выбирают будущего главу государства из двух кандидатов. На пост президента претендуют нынешний лидер Абдель Фаттах ас-Сиси, а также малоизвестный политик, лидер партии "Аль-Гэд" (Завтра) Муса Мустафа Муса.

Окончательные результаты выборов будут объявлены 2 апреля после подсчета голосов.