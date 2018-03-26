Среди раненых во время пожара в Кемерово есть армяне: МИД РА

Среди пострадавших во время пожара в торговом центре “Зимняя вишня” в Кемерово, по предварительным данным, есть и армяне. Об этом в беседе с «Арменпресс» сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

“По предварительным данным, среди раненых есть армяне. Следите за нашими записями в социальных сетях, когда будут новости – сообщим”, сказал пресс-секретарь МИД Армении.

По последним данным, вследствие пожара погибли 56 человек. Среди погибших – девять детей. По возбужденному по факту пожара уголовному делу арестованы 4 человека, в том числе директор центра и арендатор этажа, на котором возник пожар.

Госпитализированы 12 человек, 36-м оказана амбулаторная помощь.

В память о жертвах пожара в торговом центре “Зимняя вишня” в Кемерово в ближайшие дни будет объявлен траур.