Число жертв пожара в Кемерове возросло до 56

Спасатели обнаружили на месте пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове тела 56 погибших. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе.

"В районе кинотеатра обнаружены тела еще пяти погибших. Общее число погибших составляет 56 человека", - сказал представитель штаба.

Он также сообщил, что 12 человек доставили в больницы, а 36 пострадавшим оказали помощь амбулаторно.

В штабе сообщили, что сейчас ведут поиски еще 16 человек. "Они могут находиться в кинозалах, которые с четвертого этажа просели на третий", - пояснил собеседник агентства.

Следственный комитет также подтвердил информацию о 56 жертвах пожара.

"В ходе поисково-спасательных работ в торговом центре в Кемерове дополнительно обнаружены тела 14 погибших. Таким образом, на данный момент подтверждена гибель 56 человек", - заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Заместитель главы МЧС Владлен Аксенов ранее сообщил про гибель 48 человек.

Аксенов также сообщил, что обследование здания показало сохранение очагов тления в отдельных помещениях. "Два из трех кинозалов обвалились с четвертого на третий этаж", - добавил он.

Глава МЧС России Владимир Пучков отметил, что это самый тяжелый участок работы. "Я поставил задачу создать еще два дополнительных участка проведения поисковых работ", - сообщил он.

Он лично проверил ход работ на месте пожара в торговом центре вместе с первым вице-губернатором Кемеровской области Владимиром Черновым.

В оперативном штабе сообщали, что пожар в торгово-развлекательном центре ликвидировали, начался разбор завалов.



