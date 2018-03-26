В этом году в селе Сарухан увеличится число асфальтированных и освещаемых улиц

Бюджет села Сарухан в нынешнем году больше прошлогоднего на 21 млн драм, что обусловлено экономий средств в прошлом году.

Как сообщил «Арменпресс» исполняющий обязанности главы общины Л. Абраамян, сэкономленные средства будут направлены на реализацию ряда крупных проектов, среди которых – асфальтирование 4-х улиц.

Будет увеличена также сеть уличного освещения, которая включит и переулки с окраинами. «Бюджет прошлого года составлял 179 млн драм. 144 млн – дотация государства, 3 млн – субвенция, а 25 млн 500 тысяч – собственные доходы общины. В прошлом году 177 млн драм было потрачено на зарплату администрации и ее структур, 5,5 млн – на помощь социально незащищенным семьям, реализованы десятки программ.

Из них можно выделить освещение ул. М. Маштоца по всей ее протяженности – 1500 м. В прошлом году было проведено освещение 400 м улицы, ведущей ко второму кладбищу. На ул. Ав. Исаакяна установлены столбы, а проводку и лампы установим уже в нынешнем году. Это в общей сложности 6 млн драм. В этом же году заасфальтируем улицы М. Маштоца, Ав. Григоряна, Г. Дарбиняна и Тиграна Великого.

Программа будет представлена в правительство РА. При ее утверждении из госбюджета будет профинансировано 60%, остальные 40% доложит община», - заверил глава Сарухана. В нынешнем году бюджет общины составит около 200 млн драм.

Хосров Хлгатян