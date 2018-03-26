Председатель НС Армении Ара Баблоян: Армения готова продолжать содействовать обеспечению стабильности и безопасности в мире

Председатель НС РА Ара Баблоян 25 марта выступил на 138-й Ассамблее Межпарламентского союза с докладом «Укрепление общего режима для мигрантов и беженцев. Необходимость эффективных политических решений, основанных на фактах».

Об этом сообщили «Арменпресс» в службе информации НС.

Ниже приводим текст доклада:

«Уважаемый председатель,

Уважаемые коллеги,

Дамы и господа,

Во-первых, позвольте поблагодарить за организацию этой ассамблеи.

Вопрос миграции и беженцев волнует нас всех и является приоритетным для наших стран.

Мир сотрясает череда кризисов. Причин миграции множество. Она не только в тех людях, которые ищут достойной работы и лучших условий жизни, но и в тех, которые вынуждены покидать свои дома в надежде обрести безопасность и спокойствие.

Наиболее печально, когда причиной этого бедствия становится ксенофобская политика государства, когда его гражданам внушаются нетерпимость и ненависть.

Нам армянам, хорошо известны последствия такой политики. В начале прошлого века в результате Геноцида нашего народа на территории Османской империи множество армян покинули родину и нашли убежище в разных странах.

Сегодям в результате создавшейся на Ближнем Востоке ситуации из Сирии были вынуждены эмигрировать более 20 000 армян, нашедших убежище в Республике Армении. По отношению числа беженцев к числу населения наша страна третья в Европе среди стран, принявших беженцев. Правительством Армении приняты множество мер для обеспечения их проживания и интеграции. Это большая цифра для немногочисленной страны, которая в конце прошлого века приняла также сотни тысяч беженцев из Азербайджана, где армяне подверглись этнической чистке.

Миграция не имеет географических границ. Она есть на всех континентах и переходит во всеобщую трагедию.

Тем более печально, что эта проблема затрагивает и детей – самую уязвимую группу, которые подвергаются насилию, моральной и психологической агрессии. Права ребенка следует защищать в первую очередь – право на семью, на жизнь в здоровом и безопасном окружении, право на получение образования.

Уважаемые коллеги,

Как сказал Папа римский Франциск, «наш общий ответ должен быть выражен в четырех действиях: приветствовать, защитить, помочь и интегрировать».

При поиске решений проблемы миграции в первую очередь нужно обратить внимание на ее причины. Международная общественность должна быть едина в борьбе с терроризмом и в деле политического решения противостояний.

Более, того, необходимы программы, обеспечивающие долговременное решение проблемы, направленные на развитие кризисных регионов, а также укрепление статуса мигрантов и беженцев. Хорошо продуманная и разработанная политика ускорит интеграцию мигрантов в принимающее сообщество и будет способствовать активному участию каждого в развитии страны.

Армения, будучи частью цивилизованного общества, берет на себя обязанность продолжать содействовать укреплению общечеловеческих ценностей, обеспечению стабильности и безопасности в мире.