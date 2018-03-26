Комиссия по регулированию общественных услуг Республики Армения обсудит вопрос о штрафовании компании “Мулти транс” на 4 млн драмов

Комиссия по регулированию общественных услуг Республики Армения обсудит вопрос о наложении на компанию “Мулти транс” штрафа в размере 4 млн драмов.

Как сообщает «Арменпресс», Комиссия своим решением от 14 февраля 2018 г. потребовала от компании прекратить использование без разрешения радиочастоты 154 300 мегагерц и уведомила о возможных штрафах в случае невыполнения. Однако компания продолжила использование частоты, о чем Комиссия получила уведомление от Министерства транспорта, связи и информационных технологий РА.

«Комиссия 2 марта 2018 г. возбудила административное производство для изучения факта продолжения использования радиочастоты после принятия решения о его недопустимости, о чем компания «Мулти Транс» была извещена письмом № ԱԲ-446 Հ от 2 марта 2018 г. В рамках адмистративного производства компания по указанному вопросу не давала каких-либо объяснений или доводов, вследствие чего, исходя из подпункта 12 2-ого пункта 1-ой части 5-ой статьи закона Республики Армении «Об электронной коммуникации» и пункта 4.2 статьи 63-й Комиссия решила наложить на компанию штраф в размере 4 млн.драм», - говорится в решении КРОУ.

Компания вправе в тридцатидневный срок после публикации данного решения обратиться в Комиссию с просьбой пересмотреть данное решение, либо обратиться в двухмесячный срок в административный суд РА.