РПА в ближайшее время представит своего кандидата в премьер-министры

Республиканская партия Армении вскоре обсудит и представит своего кандидата в премьер-министры. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил руководитель парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян во время своего бриффинга. “Мы в ближайшее время дадим разрешение этого вопроса, примем решение и объявим имя нашего кандидата”, - отметил Багдасарян.

Отвечая на замечание о том, что РПА готовится представить на пост премьер-министра кандидатуру Сержа Саргсяна, Ваграм Багдасарян сказал, что решение пока не принято. “Если в результате обсуждений решим, что нашим кандидатом является Серж Саргсян, то мы представим обоснования”, - сказал руководитель парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян.

Багдасарян добавил, что на данный момент есть действующий президент, избранный президент, премьер-министр, работой которого они очень довольны, и когда настанет время – представят своего кандидата в премьер-министры.