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Карен Карапетян направил Дмитрию Медведеву телеграмму соболезнования в связи с пожаром в Кемерово


Премьер-министр Армении Карен Карапетян, в связи с пожаром в Кемерово,
направил премьер-министру России Дмитрию Медведеву телеграмму соболезнования. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе правительства Армении.

В телеграмме соболезнования, в частности, говорится:

“Глубоко потрясен информацией о случившемся в Кемерово пожаре, который стал причиной гибели людей. От имени правительства Республики Армения и от себя лично выражаю глубокие соболезнования.

В этот тяжелый трагический момент прошу передать родным и близким погибших слова соболезнования и поддержки, а всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления”.


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