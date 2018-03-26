Карен Карапетян направил Дмитрию Медведеву телеграмму соболезнования в связи с пожаром в Кемерово
12:08, 26 Март, 2018
Премьер-министр Армении Карен Карапетян, в связи с пожаром в Кемерово,
направил премьер-министру России Дмитрию Медведеву телеграмму соболезнования. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе правительства Армении.
В телеграмме соболезнования, в частности, говорится:
“Глубоко потрясен информацией о случившемся в Кемерово пожаре, который стал причиной гибели людей. От имени правительства Республики Армения и от себя лично выражаю глубокие соболезнования.В этот тяжелый трагический момент прошу передать родным и близким погибших слова соболезнования и поддержки, а всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления”.