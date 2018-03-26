Карен Карапетян направил Дмитрию Медведеву телеграмму соболезнования в связи с пожаром в Кемерово

Премьер-министр Армении Карен Карапетян, в связи с пожаром в Кемерово,

направил премьер-министру России Дмитрию Медведеву телеграмму соболезнования. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе правительства Армении.

В телеграмме соболезнования, в частности, говорится:

“Глубоко потрясен информацией о случившемся в Кемерово пожаре, который стал причиной гибели людей. От имени правительства Республики Армения и от себя лично выражаю глубокие соболезнования.

В этот тяжелый трагический момент прошу передать родным и близким погибших слова соболезнования и поддержки, а всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления”.