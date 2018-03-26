Агван Варданян не видит в Армении институциональной основы и ресурса для уличной борьбы

Секретарь фракции АРФД в НС А. Варданян не видит в Армении институциональной основы и ресурса для уличной борьбы. С таким заявлением он выступил в рамках парламентских блиц-интервью, обратившись к замечанию, что некоторые оппозиционные силы разрабатывают программы уличной борьбы.

«Каждая организация сама определяет методы и приоритеты своей борьбы. Я вообще-то верю в борьбу против системы, а в борьбу против личностей не верю. Когда мы принимали новую Конституцию и многие политические организации либо не участвовали в этом, либо выступали против, мы и тогда говорили, что независимо от их желания мы будем жить с новой Конституцией, а новая Конституция четко говорит, что право выдвижения кандидатуры премьер-министра будет иметь устойчивое парламентское большинство. Пусть борются, это их дело, но я не вижу основы», - приводит «Арменпресс» слова А. Варданяна.

Он еще раз подчеркнул, что не видит в Армении институциональной основы и ресурса для уличной борьбы.

Депутат обратился также к заявлению руководителя фракции «Елк» Н. Пашиняна, что 9-16 апреля, когда будут происходить выдвижение кандидатур, «власть будет валяться на улице и можно пойти и взять ее».

«Я не согласен с такой оценкой г-на Н. Пашиняна. В эти дни каждая из государственных структур будет делать свое дело. Кроме того, непонятно, на какой улице она будет. А если они пойдут не туда и не смогут взять ее? Власть однозначно на улице валяться не будет, но пусть борются – это их дело», подчеркнул А. Варданян.