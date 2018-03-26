Партия «Лусавор Айастан» сегодня не готова примкнуть к предлагаемой «Гражданским договором» дорожной карте уличной борьбы

Партия «Лусавор Айастан» не собирается примыкать к партии «Гражданский договор» в вопросе организации уличной борьбы.

Во время блиц-интервью в Национальном собрании об этом заявил секретарь фракции «Елк», член правления партии «Лусавор Айастан» Геворк Горгисян.

«В данный момент мы не собираемся присоединяться к этой дорожной карте, поскольку видим там множество проблем. Хоть наши коллеги и верят в свой успех, мы в него не верим, и на этом этапе присоединяться не будем», - передает «Арменпресс» слова Г. Горгисяна.

Он добавил, что партия «Лусавор Айастан» является сторонником системной борьбы, и подтвердил, что он сам против борьбы с личностями. По его словам, их представления о борьбе находятся именно в этом контексте. «Наша дорожная карта была похожа на карту партии «Республика». Именно в этом наше принципиальное расхождение с партией «Гражданский договор».

Горгисян отметил, что для борьбы с действующей системой нужно создать другую систему, потому что только так можно достичь победы.