Началась Страстная, или Великая неделя. Понедельник - день воспоминания о сотворении мира, проклятой смоковнице и очищении храма от торгующих в нем

Последняя неделя Великого поста перед Праздником св. Воскресения называется Страстной, или Великой неделей. Это день воспоминания о сотворении мира, проклятой смоковнице и очищении храма от торгующих в нем.

Как сообщает «Арменпресс», в этот день в церквях проходят евангельские чтения, прихожанам напоминают историю «проклятой смоковницы», когда Иисус, возвращаясь из Вифании в Иерусалим, проклял бесплодную смоковницу, от чего она засохла. "Увидевши это, ученики удивились и говорили: как это тотчас засохла смоковница?" Иисус сказал им в ответ: "И все, чего не попросите в молитве с верою, получите" (Мат. 21:20,22). Согласно толкователю VII века Стефану Сюнеци, смоковница символизирует "обрезанный" народ, к которому пришел проголодавшийся Христос и не нашел плодов, а нашел только кажущуюся жизнь, посему и с Его приходом она засохла (источник qahana.am ).

При возвращении из Вифании в Иерусалим Христос взалкал. И увидев при дороге растущую смоковницу, подошел к ней и ничего не нашел, кроме листьев. И сказал смоковнице: «Отныне на тебе никогда не будет плодов». И в тот же миг смоковница засохла. Иисус, проклиная покрытое листьями, но не имеющее плодов дерево, намекает на фарисеев, которые были украшены внешними добродетелями, но не имели духовного плода от этого – добрых дел и милосердия.

Смоква символизирует благие дела человеческие и добродетели , лишенный которых человек будет проклят как смоковница. Как говорит св. апостол Иаков: «Вера без дел мертва».

Очищении храма от торгующих в нем было совершено во имя очищения веры. «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы менял и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано, — дом Мой домом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом разбойников. (Мф.21:12,13)

Храм божий есть дом молитвы и поклонения и нельзя превращать его в торжище. Этим своим поступком Иисус учит нас уважению к святыням и оказанию им должного почитания.

Источники: qahana.am и ter-hambardzum.net