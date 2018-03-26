Как горел торговый центр в Кемерово: кадры с места ЧП

По последним данным, в результате пожара в ТЦ Кемерово погибли 53 человек, еще 16 числятся пропавшими без вести, как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

Спасатели обнаружили на месте пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове тела 53 погибших. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе.

"В районе кинотеатра обнаружены тела еще пяти погибших. Общее число погибших составляет 53 человека", - сказал представитель штаба.

Он также сообщил, что 12 человек доставили в больницы, а 36 пострадавшим оказали помощь амбулаторно.

В штабе сообщили, что сейчас ведут поиски еще 16 человек. "Они могут находиться в кинозалах, которые с четвертого этажа просели на третий", - пояснил собеседник агентства.

Следственный комитет также подтвердил информацию о 53 жертвах пожара.