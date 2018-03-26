Почти 5,5 тысяч боевиков группировки "Фейлак ар-Рахман" выведены из Восточной Гуты в Сирии за воскресенье, как передает Арменпресс, об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФs

"По организованному гуманитарному коридору 25 марта было выведено 5453 боевика и члена их семей, которые на 81 автобусе перевезены в провинцию Идлиб", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны РФ заявили, что вывод боевиков из Арбила (Восточная Гута) осуществляется в результате договоренностей российских военных с лидерами группировки "Фейлак Ар-Рахман".

"Всего за двое суток из населенного пункта Арбил в провинцию Идлиб вывезено 6 441 боевик и член их семей", - заявили в Минобороны РФ.