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Обломки китайской космической станции долетят до Европы


Обломки китайской космической станции «Тяньгун-1» упадут на Землю, предположительно, в период между 29 марта и 4 апреля. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на Центр изучения космического пространства.

По мнению ученых, станция при входе в плотные слои атмосферы развалится и большая часть ее обломков сгорит. Некоторые долетят до поверхности планеты и, вероятно, рухнут в океан. Однако специалисты предупредили Испанию, Португалию, Францию и Грецию о возможном попадании обломков на их территории.

Станцию «Тяньгун-1» массой 8,5 тонны, длиной 12 метров и диаметром 3,3 метра вывели на орбиту в сентябре 2011 года. В последующие два года к ней дважды пристыковывались корабли серии «Шэньчжоу», однако контроль над ней был утрачен.

 

 




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