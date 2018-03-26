Израильская авиакомпания начинает регулярные полеты в Ереван

Израильская авиакомпания Arkia получила в Главном управлении гражданской авиации право на осуществление регулярных рейсов по маршруту Тель-Авив-Ереван-Тель-Авив.

Об этом «Арменпресс» сообщили в службе информации ГУГА.

Полеты начнутся с 16 мая, с частотой один рейс в неделю по средам.