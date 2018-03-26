Время в Ереване: 11:07:36,   26 Март

Израильская авиакомпания начинает регулярные полеты в Ереван


Израильская авиакомпания  Arkia получила в Главном управлении гражданской авиации право на осуществление регулярных рейсов по маршруту Тель-Авив-Ереван-Тель-Авив.

Об этом  «Арменпресс» сообщили в службе информации ГУГА.

Полеты начнутся с 16 мая, с частотой один рейс в неделю по средам.




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