Израильская авиакомпания начинает регулярные полеты в Ереван
Израильская авиакомпания Arkia получила в Главном управлении гражданской авиации право на осуществление регулярных рейсов по маршруту Тель-Авив-Ереван-Тель-Авив.
Об этом «Арменпресс» сообщили в службе информации ГУГА.
Полеты начнутся с 16 мая, с частотой один рейс в неделю по средам.
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