Делегация НС РА участвует в работе Ассамблеи межпарламентского союза

Делегация Национального собрания Армении, во главе со спикером Ара Баблояном, 24-28 марта в Женеве участвует в работе 138-й Ассамблеи Межпарламентского союза.

Об этом сообщили «Арменпресс» в службе информации НС.

В рамках Ассамблеи спикер НС РА Ара Баблоян встретился с генеральным секретарем Союза Мартином Чунгонги по инициативе последнего. Обсуждались вопросы, связанные с ходом работ Союза, с предлагаемыми реформами в его уставе, пути повышения эффективности его работы. Ара Баблоян предложил генеральному секретарю Союза Мартину Чунгонги обсудить возможность проведения в Армении мероприятий в рамках деятельности Межпарламентского союза.

Депутаты Армении приняли участие в работе различных комиссий, в частности, форума женщин-депутатов, консультативной группе по вопросам здравоохранения, комиссии по правам человека, постоянной комиссии по вопросам мира и международной безопасности.

В составе делегации были С. Никоян, Ш. Сардарян, Л. Назарян, Ш. Исаян, К. Авагян и руководитель аппарата НС РА А. Сагателян.