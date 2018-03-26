На личном первенстве Европы Ованнисян и Саргсян отстают от лидера на одно очко

В Грузии продолжается личное первенство Европы по шахматам. Сыграны партии 7-ого тура.

Как сообщает «Арменпресс» , свои партии в этом туре выиграли только Т. Арутюнян, Э. Даниелян, Д. Калашян.

У Р. Ованнисяна 5,5 очков, он отстает от лидера на пол-очка. Столько же у Г. Саргсяна. У А. Мартиросяна – 5 очков.