Время в Ереване: 11:07:36,   26 Март

На личном первенстве Европы Ованнисян и Саргсян отстают от лидера на одно очко


В Грузии продолжается личное первенство Европы по шахматам. Сыграны партии 7-ого тура.

Как сообщает «Арменпресс», свои партии в этом туре выиграли только Т. Арутюнян, Э. Даниелян, Д. Калашян.

У Р. Ованнисяна 5,5 очков, он отстает от лидера на пол-очка. Столько же у Г. Саргсяна. У А. Мартиросяна – 5 очков.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации