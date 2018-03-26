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Израиль задержал более 40 разыскиваемых палестинцев на Западном берегу


Израильские силовики арестовали в ночь на понедельник 43 разыскиваемых палестинца в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в распространенном в понедельник коммюнике.

"Ночью подразделения армии, Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК, контрразведка) и пограничной полиции арестовали 43 разыскиваемых палестинца, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, массовом терроре и насильственных беспорядках в отношении гражданских лиц и солдат", - говорится в документе. Военные добавили, что задержанные направлены на допрос.


 

 

 




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