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Турнир претендентов: следующий соперник Ароняна – лидер турнира Каруана


Следующим соперником Л. Ароняна в тутнире претендентов будет лидер турнира Ф. Каруана.

 Как сообщает «Арменпресс»-, в препоследнем 13-м туре  Л. Аронян сыграет черными с Ф. Каруана, который почти на всем протяжении турнира сохранял позиции лидера. Остальные пары: Мамедъяров (Азербайджан) – Грищук ()Россия). Лижен (КНР) – Крамник (Россия), Со (США) – Карякин ()Россия).

После 12 туров неудачно выступивший в начале С. Карякин  также претендует на первое место. У него и Каруана по 7 очков. По 6,5 очка у Лижена, Грищука и Мамедъярова, у Крамника - 5,5, у Со - 5 очков. Л. Аронян с 4 очками на последнем месте.

В 14-ти турах соперники сыграют друг с другом по две партии: черными и белыми.

 У гроссмейстеров 4 дня отдыха. Победитель турнира сыграет матч за шахматную корону с чемпионом мира М. Карлсеном 9-28 ноября в Лондоне.




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