Курц высказался за прекращение переговоров о вступлении Турции в состав ЕС

Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете Welt осудил военные действия Турции в Сирии и призвал Евросоюз прекратить переговоры с Турцией о ее вступлении в состав ЕС, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Принимая во внимание, что систематическое нарушение прав человека и основополагающих ценностей демократии, на основании того, что копенгагенские критерии (критерии вступления стран в ЕС — ред.) более не выполняются, переговоры о присоединении между ЕС и Турцией должны быть прекращены", — заявил Курц накануне встречи на высшем уровне ЕС-Турция в Варне.

При этом он отметил, что Турция остается "важным стратегическим партнером ЕС", с которым следует сотрудничать "в рамках концепции соседства".