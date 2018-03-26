СМИ: борт Air Canada приземлился в Вашингтоне из-за задымления
Пассажирский лайнер канадской авиакомпании Air Canada совершил вынужденную посадку в международном аэропорту имени Даллеса в Вашингтоне из-за задымления в кабине. Как передает Арменпресс, об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV.
Борт следовал из Торонто в Вашингтон, но должен был совершить посадку в другой воздушной гавани столицы США - аэропорту имени Рейгана. В самолете находились 63 пассажира и четыре члена экипажа. Они покинули самолет через аварийные выходы прямо на взлетно-посадочной полосе. Никто не пострадал.
- 10:51 Из Восточной Гуты за воскресенье вывезли почти 5,5 тыс. боевиков "Фейлак ар-Рахман" с семьями
- 10:48 Обломки китайской космической станции долетят до Европы
- 10:36 Израиль задержал более 40 разыскиваемых палестинцев на Западном берегу
- 10:21 Курц высказался за прекращение переговоров о вступлении Турции в состав ЕС
- 10:10 СМИ: борт Air Canada приземлился в Вашингтоне из-за задымления
- 10:00 Саудовская ПВО перехватила семь запущенных из Йемена ракет
- 09:52 Более 90 человек получили травмы в столкновениях протестующих с полицией в Барселоне
- 09:49 Число жертв пожара в Кемерове возросло до 48
- 09:30 Сильный ветер нанес разрушения в Котайкской области
- 25.03-18:01 СМИ: в Турции успешно испытали две баллистические ракеты
- 25.03-17:22 На участке «Джилут тала» НКГО «Дилижанский национальный парк» сгорело 2,7 га лугов и 17 деревьев
- 25.03-17:02 Спасатели потушили пожар в административном округе Давидашен
- 25.03-16:32 Трасса Ереван-Севан расчищена после камнепада
- 25.03-15:57 Экс-главу Каталонии задержали на германско-датской границе
- 25.03-15:33 Шквалы ветра повредили крыши в Каджаране
- 25.03-15:07 В Армении ожидаются дожди и грозы
- 25.03-13:30 Президент Серж Саргсян почтил память Андраника Маркаряна
- 25.03-13:01 В селе Вагатур Сюникской области сгорели принадлежащие жителю грузовик ГАЗ-53 и 400 тюков кормов
- 25.03-12:38 Пожарные потушили все пожары на травяных участках в Армении
- 25.03-12:25 Министр обороны Армении встретился с личным составом, участвующим в программе «Дитакет»
- 25.03-12:16 Результаты лечения 1000 больных гепатитом С в Армении одобрены международной конференцией
- 25.03-10:57 В Арцахе военнослужащий погиб из-за рухнувшего дерева
- 25.03-01:30 Сергей Карякин присоединился к гонке за звание победителя Турнира претендентов
- 25.03-01:01 Игра для нас получилась очень тяжелой – Генрих Мхитарян
- 25.03-00:50 Габриел Саркисян и Роберт Ованисян на одно очко отстают от лидера первенства Европы
- 24.03-17:08 Известен состав сборной Армении в матче со сборной Эстонии
- 24.03-16:58 Ибрагимович: если захочу вернуться в сборную Швеции, я там буду
- 24.03-16:52 Песков заявил, что санкции Запада не помешают интеграционным процессам в ЕАЭС
- 24.03-16:46 Анонс мероприятий на 26 марта
- 24.03-15:49 В резиденции президента РА состоялась церемония награждения
- 24.03-15:43 Абэ посетит Москву и Санкт-Петербург 26 мая
- 24.03-15:30 Ролик Союза армян Украины о Геноциде армян отобран для участия в Каннском фестивале
- 24.03-15:27 "Барселона" почтила память Кройфа
- 24.03-14:48 ИтальянскаяAcistampa представила подробности открытия памятника ГригоруНарекаци в Ватикане
- 24.03-14:36 Ассоциация политической науки Армении приняла Обращение к Президентам России и США об угрозе ядерной катастрофы
17:22, 20.03.2018
Просмотрели 1204 раз Турция не ограничится Африном: тюрколог прогнозирует турецкие военные операции в населенном армянами Камышлы
20:14, 21.03.2018
Просмотрели 1005 раз Университеты Аргентины отменили проведение отрицающей Геноцид армян конференции
14:28, 19.03.2018
Просмотрели 946 раз Мхитарян подарил автомобиль Реабилитационному центру раненых военнослужащих и инвалидов
19:53, 20.03.2018
Просмотрели 845 раз Министр иностранных дел Армении направил послание по случаю старта двухмесячных мероприятий Франкофонии
17:04, 19.03.2018
Просмотрели 810 раз Президент Республики Арцах направил поздравительное послание Владимиру Путину по случаю победы на выборах президента РФ