СМИ: борт Air Canada приземлился в Вашингтоне из-за задымления

Пассажирский лайнер канадской авиакомпании Air Canada совершил вынужденную посадку в международном аэропорту имени Даллеса в Вашингтоне из-за задымления в кабине. Как передает Арменпресс, об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV.

Борт следовал из Торонто в Вашингтон, но должен был совершить посадку в другой воздушной гавани столицы США - аэропорту имени Рейгана. В самолете находились 63 пассажира и четыре члена экипажа. Они покинули самолет через аварийные выходы прямо на взлетно-посадочной полосе. Никто не пострадал.