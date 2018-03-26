Саудовская ПВО перехватила семь запущенных из Йемена ракет

Представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией сообщил о перехвате семи баллистических ракет, выпущенных по Саудовской Аравии со стороны Йемена, как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Как сообщает телеканал, три ракеты были выпущены по столице страны городу Эр-Рияд.

Все семь ракеты были перехвачены и уничтожены. По предварительным данным, обломки частично попали по жилым районам. По данным телеканала, погиб гражданин Египта, еще два человека получили ранения.

В Йемене несколько лет идет гражданская война. Одна из воюющих сторон — это боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.