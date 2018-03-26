Более 90 человек получили травмы в столкновениях протестующих с полицией в Барселоне

По меньшей мере 92 человека получили травмы в Барселоне в ходе столкновений с полицией протестующих против задержания в ФРГ экс-главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в Twitter каталонская служба медицинской помощи.

Как сообщала ранее газета El Pais, в акции в центре Барселоны вечером в воскресенье приняли участие несколько тысяч человек, демонстранты пытались прорвать полицейское оцепление близ представительства правительства Испании в автономии, а также закидывали полицейские автомобили жестяными банками. Лишь спустя 4 часа после начала протестов, около 22:00 по местному времени (23:00 мск) сотрудникам правопорядка удалось оттеснить демонстрантов от здания испанского представительства, позже издание сообщило о задержании полицией 9 протестующих. Митинги также охватили другие крупные города Каталонии, среди которых Жирона и Таррагона. В городе Льейда демонстранты вышли на одну из автомагистралей, заблокировав въезд и выезд из города.

По данным службы, к 01:00 по местному времени (02:00 мск) медицинская помощь была оказана 92 людям в Барселоне, из них 23 - сотрудники каталонской полиции Моссос д'Эсквадра. Кроме того, помощь получили семь пострадавших в протестах в Льейде и еще один - в Таррагоне. В основном речь идет об ушибах, более серьезные травмы получил только один человек в Барселоне.

Ранее Верховный суд (ВС) Испании принял решение выдать международный ордер на арест бежавшего из страны Пучдемона и ряда его соратников, которые также скрываются от правосудия. До этого ВС озвучил обвинительные заключения в отношении подозреваемых в причастности к "сепаратистскому процессу", Пучдемону и другим региональным политикам инкриминируется подстрекательство к бунту.

Как написал в воскресенье в Twitter адвокат бывшего каталонского лидера Жауме Алонсо Куэвильяс, немецкие правоохранители задержали Пучдемона при пересечении границы.



