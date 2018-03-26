Число жертв пожара в Кемерове возросло до 48
Число жертв пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове достигло 48 человек, сообщили ТАСС в оперативном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации.
"На месте пожара в районе кинозала обнаружены тела еще 11 погибших. Таким образом, подтверждена гибель 48 человек", - сказал представитель оперативного штаба, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
В штабе сообщили, что сейчас ведут поиски еще 16 человек. "Они могут находиться в кинозалах, которые с четвертого этажа просели на третий", - пояснил собеседник агентства.
МЧС подтвердило гибель 48 человек. Об этом сообщил замглавы ведомства Владлен Аксенов.
"При обследовании зданий обнаружены тела и подтверждена гибель 48 человек", - сказал он.
Аксенов сообщил, что обследование здания показало сохранение очагов тления в отдельных помещениях. "Два из трех кинозалов обвалились с четвертого на третий этаж", - добавил он.
Глава МЧС России Владимир Пучков отметил, что это самый тяжелый участок работы. "Я поставил задачу создать еще два дополнительных участка проведения поисковых работ", - сообщил он.
Он лично проверил ход работ на месте пожара в торговом центре вместе с первым вице-губернатором Кемеровской области Владимиром Черновым.
Ранее сообщалось о 37 погибших в результате начавшегося в воскресенье пожара.
В оперативном штабе сообщали, что пожар в торгово-развлекательном центре ликвидировали, начался разбор завалов.
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