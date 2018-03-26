Число жертв пожара в Кемерове возросло до 48

Число жертв пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове достигло 48 человек, сообщили ТАСС в оперативном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации.

"На месте пожара в районе кинозала обнаружены тела еще 11 погибших. Таким образом, подтверждена гибель 48 человек", - сказал представитель оперативного штаба, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В штабе сообщили, что сейчас ведут поиски еще 16 человек. "Они могут находиться в кинозалах, которые с четвертого этажа просели на третий", - пояснил собеседник агентства.

МЧС подтвердило гибель 48 человек. Об этом сообщил замглавы ведомства Владлен Аксенов.

"При обследовании зданий обнаружены тела и подтверждена гибель 48 человек", - сказал он.

Аксенов сообщил, что обследование здания показало сохранение очагов тления в отдельных помещениях. "Два из трех кинозалов обвалились с четвертого на третий этаж", - добавил он.

Глава МЧС России Владимир Пучков отметил, что это самый тяжелый участок работы. "Я поставил задачу создать еще два дополнительных участка проведения поисковых работ", - сообщил он.

Он лично проверил ход работ на месте пожара в торговом центре вместе с первым вице-губернатором Кемеровской области Владимиром Черновым.

Ранее сообщалось о 37 погибших в результате начавшегося в воскресенье пожара.

В оперативном штабе сообщали, что пожар в торгово-развлекательном центре ликвидировали, начался разбор завалов.

Четырех человек задержали по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", в их числе - арендатор помещения, где возникло возгорание.

07:44:00

Глава МЧС России Владимир Пучков подтвердил, что пропавшими без вести в результате пожара в Кемерове числятся 16 человек.

07:35:48

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прибыла в Кемеровскую область для контроля за оказанием медпомощи пострадавшим.

06:53:54

Число жертв пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове достигло 48 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации.

06:53:51

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06:43:05

Менее 30 человек, по уточненным данным, считаются пропавшими без вести в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

06:34:26

Аэромобильная группа спасателей из Томска выехала в Кемерово для оказания помощи в ликвидации пожара.

06:22:00

Источник ТАСС в силовых структурах сообщил о задержании трех человек в связи с пожаром в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня".

"Задержаны трое, в том числе директор ТЦ", - сказал собеседник агентства.

06:07:41

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05:47:10

Глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что первый этап поисково-спасательных работ в ТЦ "Зимняя вишня" завершится к 18:00 местного времени (14:00 мск).

05:27:36

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев сообщил, что семьи жертв пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" получат по 1 млн рублей.

05:21:15

Одиннадцать пострадавших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове госпитализированы. Об этом сообщил замглавы МЧС Владлен Аксенов.

04:38:49

В оперативном штабе ТАСС сообщили об уменьшении задымления в горящем торгово-развлекательном центре.

"Открытого огня нет, но происходит тление утеплителя. Задымление уменьшается", - сказал собеседник агентства.

04:19:41

Траур по погибшим при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове объявят в ближайшие дни.

04:09:27

Вице-губернатор Кемерова Владимир Чернов сообщил, что власти проверят все торговые центры города после пожара в ТЦ "Зимняя вишня".