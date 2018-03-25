На  участке «Джилут тала»  НКГО «Дилижанский  национальный парк» сгорело 2,7 га лугов и 17 деревьев  

24 марта в 20:21 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что на участке «Джилут тала» НКГО «Дилижанский национальный парк» вспыхнул пожар.

На место выехал боевой расчет.

Огонь был купирован в 21:34 часов, потушен – в 21:45.

Сгорело около 2,7 га лугов, 17 деревьев, пни.

Выяснилось, что возгорание произошло во 2-й охранной зоне на участке «Джилут тала» НКГО «Дилижанский национальный парк».

В спасательных работах участвовали 6 сотрудников НКГО «Дилижанский национальный парк».