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На  участке «Джилут тала»  НКГО «Дилижанский  национальный парк» сгорело 2,7 га лугов и 17 деревьев  


24 марта в 20:21 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что на участке «Джилут тала»  НКГО «Дилижанский  национальный парк» вспыхнул пожар.

На  место выехал боевой расчет.

Огонь  был купирован в 21:34 часов, потушен – в 21:45.

Сгорело около 2,7 га лугов, 17 деревьев, пни.

Выяснилось, что возгорание  произошло во 2-й охранной зоне на участке «Джилут тала»  НКГО «Дилижанский  национальный парк».

В спасательных работах участвовали 6 сотрудников НКГО «Дилижанский  национальный парк».




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