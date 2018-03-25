Спасатели потушили пожар в  административном округе  Давидашен

24 марта в 19:10 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что в административном округе Давидашен, во 2-м участке, близ воинской части, горят сухие листья.

На место выехали 2 боевых расчета.

Огонь был купирован в 20:13 часов, потушен – в 20:34.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, сгорело 60 кб/м листьев.