Время в Ереване: 11:07:36,   25 Март

Спасатели потушили пожар в  административном округе  Давидашен


24 марта в 19:10 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что в  административном округе  Давидашен, во 2-м участке, близ воинской части, горят сухие  листья.

На  место выехали 2 боевых расчета.

Огонь  был купирован в 20:13 часов, потушен – в 20:34.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, сгорело 60 кб/м листьев.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации