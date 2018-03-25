Трасса Ереван-Севан расчищена после  камнепада

24 марта в 18:53 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что на 27-м км трассы Ереван-Севан произошел камнепад, в результате чего был закрыт отрезок проезжей части.

На место выехала оперативная группа спасателей местного управления МЧС.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, дорожники убрали 8 глыб и расчистили проезжую часть.