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Трасса Ереван-Севан расчищена после  камнепада


24 марта  в 18:53 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что на 27-м км трассы Ереван-Севан произошел камнепад, в  результате чего был закрыт отрезок  проезжей части. 

На  место выехала оперативная группа спасателей местного управления  МЧС.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, дорожники убрали 8 глыб  и расчистили проезжую часть.

 




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