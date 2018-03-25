Экс-главу Каталонии задержали на германско-датской границе

Полиция ФРГ задержала бывшего главу женералитата (исполнительной власти в Каталонии) Карлеса Пучдемона на границе с Данией, сообщает в воскресенье онлайн-портал немецкого издания Bild.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, по его данным, служащие автодорожной полиции города Киль (земля Шлезвиг-Гольштейн) задержали Пучдемона при пересечении границы с Данией.

Ранее сообщалось, что Пучдемон покинул Финляндию и о его местонахождении власти этой страны не знают.

Европейский ордер на арест Пучдемона и ряда других каталонских политиков, находящихся за пределами Испании, в пятницу выдал судья Верховного суда Испании Пабло Льярена.

1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим основному закону страны. В октябре правительство Испании применило155-ю статью испанской Конституции, которой предусмотрен ряд ограничений автономии Каталонии вплоть до досрочных региональных выборов. Вскоре после этого Пучдемон уехал в Бельгию.

Досрочные выборы в парламент Каталонии прошли 21 декабря, на них большинство мест в парламенте получили партии, выступающие за независимость региона от Испании.

Испанское правосудие преследует Пучдемона и четверых его соратников по обвинению в мятеже, неподчинении властям и растрате государственных средств. По законам Испании им грозит до 30 лет тюрьмы.