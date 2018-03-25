Шквалы ветра повредили крыши в Каджаране

25 марта в 09:39 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что 24 марта сильный ветер повредил крыши домов в Каджаране.

На место выехала оперативная группа спасателей.

Выяснилось, что ветром повредило крышу дома в 1-м участке (около 45 кв/м, из них 35 кв/м – металлической, 10 кв/м - асбошифера), обрушилась стена - около 13 кв/м.

Также повреждена крыша хлева в том же районе (около 25 кв/м, из них 15 кв/м – металлической, 10 кв/м - асбошифера).