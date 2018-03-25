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Шквалы ветра повредили крыши в Каджаране


25 марта  в 09:39 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что 24 марта сильный ветер повредил крыши домов  в  Каджаране.

На  место выехала оперативная группа спасателей.

Выяснилось, что ветром повредило крышу дома в 1-м участке (около 45 кв/м, из них 35 кв/м – металлической, 10 кв/м - асбошифера), обрушилась стена - около 13 кв/м.

Также повреждена крыша хлева в том же  районе (около 25 кв/м, из них 15 кв/м – металлической, 10 кв/м - асбошифера).

 




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