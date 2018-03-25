Время в Ереване: 11:07:36,   25 Март

В  Армении ожидаются дожди и грозы


На значительной территории республики 28 марта вечером, 29-30 марта ожидается кратковременный дождь и гроза. 25-27 и 28 марта  ночью погода ожидается без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура  воздуха  25 марта понизится на 4-5  градусов, 27-29 марта  на столько же повысится.

В Ереване  28 марта вечером и 29-30 марта ожидается кратковременный дождь и гроза.   25-27 и 28 марта  ночью погода ожидается без осадков.

 




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