В  Армении ожидаются дожди и грозы

На значительной территории республики 28 марта вечером, 29-30 марта ожидается кратковременный дождь и гроза. 25-27 и 28 марта ночью погода ожидается без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха 25 марта понизится на 4-5 градусов, 27-29 марта на столько же повысится.

В Ереване 28 марта вечером и 29-30 марта ожидается кратковременный дождь и гроза. 25-27 и 28 марта ночью погода ожидается без осадков.