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В селе Вагатур Сюникской области сгорели принадлежащие жителю грузовик ГАЗ-53 и 400 тюков кормов


24 марта в 12:31 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что в  селе селе Вагатур Сюникской области горят корма. 

На  место выехали 2 боевых расчета.

Выяснилось, что возгорание  произошло в хлеву дома.

Огонь  был купирован в 16:43 часов, потушен – в 02:22.

Сгорели  грузовик ГАЗ-53 и 400 тюков кормов,  принадлежащие жителю села С.Г.




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