В селе Вагатур Сюникской области сгорели принадлежащие жителю грузовик ГАЗ-53 и 400 тюков кормов

24 марта в 12:31 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что в селе селе Вагатур Сюникской области горят корма.

На место выехали 2 боевых расчета.

Выяснилось, что возгорание произошло в хлеву дома.

Огонь был купирован в 16:43 часов, потушен – в 02:22.

Сгорели грузовик ГАЗ-53 и 400 тюков кормов, принадлежащие жителю села С.Г.