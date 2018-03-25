Пожарные потушили все  пожары  на травяных участках в Армении  

24-25 марта в МЧС РА поступали сообщение о случаях возгорания на травяных участках в разных областях Армении.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, в ресторане на воде в Разданском ущелье в Ереване сгорело около 300 кв/м, у Давидашенского моста - около 2500 кв/м, в Обходном туннеле - около 100 кв/м, на трассе Ереван-Мегри - 700 кв/м, в районе Ани в Гюмри - около 1500 кв/м, на территории Разданской ГЭС – около 1 га, в селе Анкаван – 3 га, на трассе Дилижан-Севан - около 300 кв/м, в селе Агарак Сюникской области – 7 га, в селе Каджун – 20 га, в селе Аджабадж - 2000 кв/м, близ дороги Степанаван-Ташир – 7 га, на луговом участке «Сари огер» филиала «Дилижанское лесное хозяйство» НКГО «Айантар» - 4 дерева, пни и 1,5 га травы, на склоне горы близ Алаверди - около 2000 кв/м, в селе Суренаван Араратской области - около 1000 кв/м, обгорели 6 плодовых деревьев, на дороге Аштарак-Апаран - около 2000 кв/м, обгорело 10 яблонь.

Все очаги были купированы и потушены.