Министр обороны  Армении встретился с личным составом, участвующим в  программе  «Дитакет»

24 марта в Военно-спортивном училище им. Монте Мелконяна министр обороны РА Виген Саркисян встретился с личным составом, участвующим в программе «Дитакет».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Минобороны РА, министр поблагодарил за эффективную совместную работу, отметив, что программа «Дитакет», будучи связующим звеном между МО и демобилизованными военнослужащими, вносит ощутимый вклад в обеспечение безопасности страны с точки зрения развития и укрепления армии, что позволяет правильно анализировать эффективность политики МО, восприятие ВС в обществе.

Виген Саркисян отметил структурные преобразования в ВС РА, подробности проводимых и предстоящих альтернативных программ воинской службы, цель которых – сделать привлекательной офицерскую специальность и привлечь в ВС наиболее подготовленных, компетентных служащих. Координатор программы «Дитакет» Армен Хачикян представил подробности нового этапа программы и предварительные наблюдения.

Министр обороны ответил на многочисленные вопросы участников встречи.

В рамках визита личный состав, вовлеченный в работу программы «Дитакет» осмотрел территорию учебного комплекса, отвечающего всем международным критериям, ознакомился с условиями учебы и быта воспитанников, затем побывал в одном из пограничных воинских частей 3 армейского объединения.