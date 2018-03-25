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Министр обороны  Армении встретился с личным составом, участвующим в  программе  «Дитакет»


24 марта в Военно-спортивном училище им. Монте  Мелконяна министр обороны РА  Виген Саркисян встретился с личным составом, участвующим в  программе  «Дитакет».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Минобороны  РА, министр поблагодарил за эффективную совместную работу, отметив, что программа «Дитакет», будучи связующим звеном между  МО и демобилизованными военнослужащими, вносит ощутимый вклад в обеспечение  безопасности страны с точки зрения  развития  и укрепления армии, что позволяет правильно анализировать эффективность политики  МО, восприятие ВС в обществе.   

Виген Саркисян отметил структурные преобразования в ВС РА, подробности проводимых  и предстоящих альтернативных программ воинской службы, цель которых – сделать привлекательной офицерскую специальность и привлечь в ВС наиболее подготовленных, компетентных служащих. Координатор программы «Дитакет» Армен Хачикян представил подробности нового этапа программы и предварительные  наблюдения.

Министр обороны  ответил на многочисленные вопросы  участников встречи.

В рамках визита  личный состав, вовлеченный в работу программы «Дитакет» осмотрел территорию учебного комплекса, отвечающего всем международным критериям, ознакомился с условиями учебы  и быта воспитанников, затем побывал в одном из пограничных воинских частей 3 армейского объединения.




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