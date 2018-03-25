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Результаты  лечения  1000 больных гепатитом С в Армении одобрены  международной  конференцией  


На днях делегация  Армянской ассоциации гепатологов приняла участие в ежегодной 27-й конференции Азиатско-Тихоокеанской ассоциации исследований заболеваний  печени (APASL- Annual Conference of the Asian Pacific Association for The Study of the Liver). Армянские гепатологи отметили серьезный успех, выступив  не  только с докладами и стендовыми экспозициями, но и как члены исполнительного совета, ведущих научной  конференции. Об этом Арменпресс сообщили в  пресс-службе  Минздрава РА.

В сообщении, в частности, говорится: «Председатель Армянской ассоциации гепатологов, член Исполнительного совета Азиатско-Тихоокеанской ассоциации исследований заболеваний  печени, главный гепатолог МЗ РА завотделением инфекционной  клиники «Норк» Асмик Казинян представила результаты  программы Минздрава РА  лечения 1000 больных гепатитом С современным препаратом Совальда в 2017г., что было одобрено конференцией и фармацевтической фирмой  «Гилеад». 

Армянская ассоциация гепатологов – член  Азиатско-Тихоокеанской ассоциации исследований заболеваний  печени (APASL) с 2014г.  APASL уже 4  года является участником современных процессов развития гепатологии в мире.

Подобное  сотрудничество способствует повышению уровня профессионализма  и и мирового рейтинга  армянских специалистов.

Армянская делегация получила предложения сотрудничества с  многочисленными международными организациями, получив право проведения  подобной  конференции в Армении».




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