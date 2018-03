Результаты  лечения  1000 больных гепатитом С в Армении одобрены  международной  конференцией  

На днях делегация Армянской ассоциации гепатологов приняла участие в ежегодной 27-й конференции Азиатско-Тихоокеанской ассоциации исследований заболеваний печени (APASL- Annual Conference of the Asian Pacific Association for The Study of the Liver). Армянские гепатологи отметили серьезный успех, выступив не только с докладами и стендовыми экспозициями, но и как члены исполнительного совета, ведущих научной конференции. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Минздрава РА.

В сообщении, в частности, говорится: «Председатель Армянской ассоциации гепатологов, член Исполнительного совета Азиатско-Тихоокеанской ассоциации исследований заболеваний печени, главный гепатолог МЗ РА завотделением инфекционной клиники «Норк» Асмик Казинян представила результаты программы Минздрава РА лечения 1000 больных гепатитом С современным препаратом Совальда в 2017г., что было одобрено конференцией и фармацевтической фирмой «Гилеад».

Армянская ассоциация гепатологов – член Азиатско-Тихоокеанской ассоциации исследований заболеваний печени (APASL) с 2014г. APASL уже 4 года является участником современных процессов развития гепатологии в мире.

Подобное сотрудничество способствует повышению уровня профессионализма и и мирового рейтинга армянских специалистов.

Армянская делегация получила предложения сотрудничества с многочисленными международными организациями, получив право проведения подобной конференции в Армении».