В Арцахе военнослужащий погиб из-за рухнувшего дерева

На одном из оборонительных участков Армии обороны Арцаха, расположенном в северном направлении, от сильного ветра рухнуло дерево, в результате чего 24 марта примерно в 16:55 часов погиб военнослужащий АО Армен Амаякович Арутюнян 1999 г/р). Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Минобороны АР.

«Для выяснения обстоятельств ведется расследование.

Минобороны Арцаха разделяет скорбь от тяжелой утраты и выражает соболезнование членам семьи погибшего, его родным и сослуживцам», - говорится в сообщении.