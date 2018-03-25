В Арцахе военнослужащий погиб из-за рухнувшего дерева
На одном из оборонительных участков Армии обороны Арцаха, расположенном в северном направлении, от сильного ветра рухнуло дерево, в результате чего 24 марта примерно в 16:55 часов погиб военнослужащий АО Армен Амаякович Арутюнян 1999 г/р). Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Минобороны АР.
«Для выяснения обстоятельств ведется расследование.
Минобороны Арцаха разделяет скорбь от тяжелой утраты и выражает соболезнование членам семьи погибшего, его родным и сослуживцам», - говорится в сообщении.
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