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В Арцахе военнослужащий погиб из-за рухнувшего дерева


На одном из оборонительных участков Армии обороны Арцаха, расположенном в северном направлении, от сильного ветра рухнуло дерево, в  результате  чего 24 марта примерно в 16:55 часов погиб военнослужащий  АО Армен Амаякович Арутюнян 1999 г/р). Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Минобороны АР.

«Для  выяснения обстоятельств ведется расследование.

Минобороны  Арцаха разделяет скорбь от тяжелой утраты и выражает соболезнование членам семьи погибшего, его родным и сослуживцам», - говорится в сообщении.




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