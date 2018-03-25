Сергей Карякин присоединился к гонке за звание победителя Турнира претендентов
01:30, 25 Март, 2018
В Турнире претендентов новый лидер.
Как передает Арменпресс, в 12 туре неожиданно проиграл единоличный лидер Фабиано Каруана, который черными уступил Сергею Карякину. У последнего – действующего вице-чемпиона мира, сейчас 7 очков и он делит 1-2 места с Каруаной.
По 6,5 очков набрали Дин Лижэнь, Александр Грищук, Шахрияр Мамедьяров. 5,5 очков у Владимира Крамника, 5 очков – у Уэсли Со, 4 – у Левона Ароняна.
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