Сергей  Карякин присоединился к гонке за звание  победителя Турнира претендентов

В Турнире претендентов новый лидер.

Как передает Арменпресс, в 12 туре неожиданно проиграл единоличный лидер Фабиано Каруана, который черными уступил Сергею Карякину. У последнего – действующего вице-чемпиона мира, сейчас 7 очков и он делит 1-2 места с Каруаной.

По 6,5 очков набрали Дин Лижэнь, Александр Грищук, Шахрияр Мамедьяров. 5,5 очков у Владимира Крамника, 5 очков – у Уэсли Со, 4 – у Левона Ароняна.