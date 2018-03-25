Игра для нас получилась очень тяжелой – Генрих Мхитарян
По мнению капитана национальной сборной Армении Генриха Мхитаряна, изра со сборной Эстонии была трудной.
«Игра для нас получилась очень тяжелой. На старте мы сыграли плохо, не сыгрались, но потом вошли в ритм. Очень помешал сильный ветер – в первом тайме нам, а во втором соперникам. Думаю, счет нормальный. Что касается следующей игры, то нам надо пройти реабилитационный этап и со свежими силами провести матч со сборной Литвы», – как передает Арменпресс, сказал Генрих Мхитарян.
Товарищеский матч Армения-Эстония завершился вничью.
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