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Известен состав сборной Армении в матче со сборной Эстонии


Известен состав сборной  Армении в матче со сборной Эстонии.

Как  передает Арменпресс, национальная сборная будет играть в  следующем составе:

Вратарь – Арам Айрапетян.

Защитники: Вараздат Ароян, Айк Ишханян, Камо Ованисян, Гагик  Дагбашян.

Полузащитники: Румян Овсепян, Генрих Мхитарян, Геворк Казарян.

Нападающие: Гегам Кадимян, Артем Симонян.




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