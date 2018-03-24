Известен состав сборной Армении в матче со сборной Эстонии.

Как передает Арменпресс, национальная сборная будет играть в следующем составе:

Вратарь – Арам Айрапетян.

Защитники: Вараздат Ароян, Айк Ишханян, Камо Ованисян, Гагик Дагбашян.

Полузащитники: Румян Овсепян, Генрих Мхитарян, Геворк Казарян.

Нападающие: Гегам Кадимян, Артем Симонян.