Ибрагимович: если захочу вернуться в сборную Швеции, я там буду

Нападающий Златан Ибрагимович, подписавший контракт с клубом MLS «Лос-Анджелес Гэлакси», прокомментировал своё возможное возвращение в сборную Швеции на ЧМ-2018.

«Основное внимание сейчас уделяю новому клубу. Мне предстоит познакомиться с товарищами по команде и с городом.

Когда я улажу все дела, настанет время подумать о следующем шаге. Мне звонят каждый день и спрашивают о том, хорошо ли я себя чувствую, чего хочу, что думаю, и как обстоят мои дела.

Но всему своё время. Если буду чувствовать себя хорошо и почувствую в себе силы, то двери всегда будут открыты.

Если я захочу вернуться в сборную Швеции, я буду там. Если не захочу, не вернусь. Посмотрим, как сложатся обстоятельства», — как передает Арменпресс, цитирует Ибрагимовича Goal.com.