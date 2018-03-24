В резиденции президента РА состоялась церемония награждения высокими государственными наградами группы лиц в знак вклада в разные отрасли и эффективную работу, были присвоены почетные звания.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, президент поблагодарил награжденных за проделанную работу и пожелал им энтузиазма в достижении новых успехов.

«Вручение медалей, орденов и званий, пожалуй, самая приятная обязанность президента. Однако это вовсе не просто ритуальное мероприятие, на мой взгляд, в нем кроется глубокий смысл.

Известная истина – отшлифованный камень не останется лежать на земле. Государство Армения руководствуется именно этой мудростью. Ни одно доброе дело не останется незамеченным. Свобода, возможность открыто обсуждать все в Армении способствуют поощрению всех достойных. Очевидно, что после каждого награждения бывают отклики. Но мы руководствуемся принципом: органы, которые обсуждают и представляют кандидатуры для награждения, более информированы, и их мнение для нас решающее. Думаю, лучше оценить человека чуть выше, чем опасаться критики и оставить незамеченной его работу.

Уверен, что признание заслуг важно для каждого, в том числе и награжденных сегодня. Вас собрал в этом зале ваш многолетний кропотливый труд. Думаю, вы не остановитесь на достигнутом. Спасибо за ваш преданный труд.

Еще раз поздравляю вас с получением высоких наград. Желаю вам крепкого здоровья, счастья в личной жизни и энергии в воплощении ваших добрых замыслов. Большое вам спасибо. Поздравляю еще раз», - сказал Серж Саргсян.

После церемонии за чайным столом состоялась встреча президента с журналистами, освещавшими деятельность президента за прошедшие десять лет – его областные и зарубежные визиты, мероприятия с его участием и т.д. Президент побеседовал с журналистами по широкому спектру интересующих их вопросов о внутренних и внешних проблемах страны, региональных вызовах, о будущем страны, об урегулировании карабахской проблемы и т.д.