Время в Ереване: 11:07:36,   24 Март

В резиденции президента РА состоялась церемония награждения


В резиденции президента РА  состоялась церемония  награждения высокими государственными наградами группы лиц в знак вклада в разные  отрасли и эффективную работу, были присвоены почетные звания. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, президент поблагодарил награжденных за проделанную работу и пожелал им энтузиазма в достижении  новых успехов.

«Вручение медалей, орденов и званий, пожалуй, самая приятная обязанность президента. Однако это вовсе  не  просто ритуальное  мероприятие, на мой взгляд, в нем кроется глубокий смысл.  

Известная истина – отшлифованный камень не останется лежать на земле. Государство Армения  руководствуется именно этой  мудростью. Ни одно доброе  дело не  останется незамеченным. Свобода, возможность открыто обсуждать все  в  Армении способствуют поощрению всех достойных. Очевидно, что после каждого награждения бывают отклики. Но мы руководствуемся принципом: органы, которые обсуждают и представляют кандидатуры  для  награждения, более информированы, и их мнение  для нас решающее. Думаю, лучше оценить человека чуть выше, чем опасаться критики и оставить незамеченной его работу. 

Уверен, что признание  заслуг важно для каждого, в том числе и награжденных сегодня. Вас собрал в этом зале ваш многолетний кропотливый труд. Думаю, вы не остановитесь на достигнутом. Спасибо за ваш преданный труд.

Еще раз поздравляю вас с получением высоких наград. Желаю вам крепкого здоровья,  счастья в личной  жизни и энергии в воплощении ваших добрых замыслов. Большое  вам спасибо. Поздравляю еще раз», - сказал Серж Саргсян. 

После  церемонии за чайным столом состоялась встреча президента с журналистами, освещавшими деятельность президента за прошедшие  десять лет – его областные и зарубежные  визиты, мероприятия с его участием и т.д.  Президент побеседовал с журналистами по широкому  спектру  интересующих их вопросов о внутренних и внешних проблемах страны, региональных вызовах, о будущем страны, об урегулировании карабахской проблемы и т.д.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации