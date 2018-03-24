"Барселона" почтила память Кройфа

"Барселона" на своей странице в Инстаграме почтила память бывшего игрока и тренера клуба Йохана Кройфа. Голландец умер 24 марта 2016 года в возрасте 68 лет от рака легких.

"Два года без Йохана Кройфа. Всегда в нашей памяти", – как передает Арменпресс, говорится в сообщении.

Кройф выступал за "Барселону" с 1973 по 1978 год, стал чемпионом и обладателем Кубка Испании, а также выиграл три "Золотых мяча" (один – еще в "Аяксе"). В качестве главного тренера он привел "Барсу" к четырем чемпионским титулам, выиграл Кубок и три Суперкубка Испании, Кубок кубков УЕФА, Суперкубок УЕФА, а в сезоне-1991/92 – последний розыгрыш Кубка европейских чемпионов, предшественника Лиги чемпионов.