ИтальянскаяAcistampa представила подробности открытия памятника ГригоруНарекаци в Ватикане

Официальная церемония открытия 2-метрового памятника ГригоруНарекаци в Ватикане состоится 5 апреля. Как передает Арменпресс, об этом рассказывает статья АндреаГальярдучи в Acistampa. Источник отмечает, что по официальной информации, на церемонии будут присутствовать президент Армении Серж Саргсян, Папа Римский Франциск и Католикос всех армян Гарегин II.

«Открытие памятника ГригоруНарекаци в Ватикане станет еще одни ощутимым знаком высокого уровня отношений Католической и Армянской Апостольской церквей, которые прочно закрепились в ходе визита Папы Франциска в Армению – первую христианскую страну, в 2016г. Папа стремится наладить прекрасные отношения с армянской общиной, которые развивались еще в бытность кардинала Хорхе Марио Берголио архиепископом Буэнос-Айреса».

Отмечается, что в ходе работ по установлению памятника представители Католической и Армянской Апостольской церквей провели в Ватикане ряд встреч на высоком уровне.

Посол Армении в Ватикане МикаелМинасян 21 марта представил подробности установления памятника.

МикаелМинасян написал в Facebook, что в рамках визита Папы Франциска в Армению в июне 2016г. президент Серж Саргсян подарил Понтифику макет памятника. При этом президент выразил надежду, что его увеличенная копия в будущем будет установлена в Ватикане. Папе понравился макет, и он дал согласие на предложение президента.

«Спустя некоторое время творческая группа во главе с Заслуженным художником РА, автором памятника Нарекаци Давидом Ереванци приступила к делу. Архитектор Микаел Арутюнян и руководитель программы Вардан Карапетян активно подключились к работе, а мой друг Артур Джанибекян (кстати, рьяный распространитель творчества Нарекаци в мире) присоединился ко мне, став третьим благотворителем. В результате кропотливой работы всей команды в Чехии отлили 2-метровый памятник, работы по установлению которого в садах Ватикана сегодня закончились», - написал МикаелМинасян.