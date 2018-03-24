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ИтальянскаяAcistampa представила подробности открытия памятника ГригоруНарекаци в Ватикане


Официальная церемония открытия 2-метрового памятника ГригоруНарекаци в Ватикане состоится 5 апреля. Как передает Арменпресс, об этом рассказывает статья АндреаГальярдучи в Acistampa. Источник отмечает, что по официальной  информации, на церемонии будут присутствовать президент Армении Серж Саргсян, Папа Римский Франциск и  Католикос всех армян Гарегин II.

«Открытие  памятника ГригоруНарекаци в Ватикане станет еще одни  ощутимым знаком высокого уровня отношений Католической и Армянской  Апостольской церквей, которые прочно закрепились в  ходе визита  Папы  Франциска в Армению – первую христианскую страну,  в 2016г. Папа стремится наладить прекрасные  отношения с армянской общиной, которые развивались еще в бытность кардинала Хорхе Марио Берголио архиепископом Буэнос-Айреса».

Отмечается, что в ходе  работ по установлению памятника представители Католической и Армянской  Апостольской церквей провели в Ватикане ряд встреч на высоком уровне. 

Посол Армении в  Ватикане МикаелМинасян 21 марта представил подробности установления  памятника.

МикаелМинасян написал в Facebook, что в  рамках визита  Папы  Франциска в Армению в июне 2016г. президент Серж Саргсян подарил Понтифику макет памятника. При этом президент выразил надежду, что его увеличенная копия в будущем будет установлена в Ватикане. Папе понравился макет, и он дал согласие  на  предложение президента. 

«Спустя некоторое время творческая группа во главе с  Заслуженным  художником РА, автором  памятника Нарекаци Давидом Ереванци приступила к делу. Архитектор Микаел Арутюнян и руководитель программы Вардан Карапетян активно подключились к  работе, а  мой друг Артур Джанибекян (кстати, рьяный распространитель творчества Нарекаци в  мире) присоединился ко мне, став третьим благотворителем. В результате  кропотливой  работы  всей  команды в Чехии отлили 2-метровый памятник, работы  по установлению которого в садах Ватикана сегодня закончились», - написал МикаелМинасян.

 




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