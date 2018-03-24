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Временная и постоянная экспозиции Матенадарана будут открыты и по воскресеньям


Учитывая тенденцию увеличения туристических потоков, временная и постоянная экспозиции Матенадарана им.Месропа Маштоца  будут открыты  и по воскресеньям.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщили в Институте  древних рукописей Матенадаран.

Выставки будут открыты для  посетителей с 10:00 до 17:00 часов.




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