Временная и постоянная экспозиции Матенадарана будут открыты и по воскресеньям

Учитывая тенденцию увеличения туристических потоков, временная и постоянная экспозиции Матенадарана им.Месропа Маштоца будут открыты и по воскресеньям.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в Институте древних рукописей Матенадаран.

Выставки будут открыты для посетителей с 10:00 до 17:00 часов.